 Gomis'in derdi başka! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gomis'in derdi başka!

    Gomis'in derdi başka!

    Ligde ilk 4 haftada 5 gol atan , bugün de ağları sarsarsa, Umut Bulut’un rekorunu geride bırakacak.

    Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da 'i ayrı bir heyecan sardı... Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ın ardından Antalya ağlarını da boş geçmeyen Gomis, bugün de gol atması durumunda, Umut Bulut'u geride bırakacak. Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayla tanıştığı 2012-13 sezonunda Fransız forvet gibi ligin ilk 4 maçında 5 gole imzasını koymayı başarmıştı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:41
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