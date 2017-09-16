Gomis'in derdi başka!
Ligde ilk 4 haftada 5 gol atan Bafetimbi Gomis, bugün de ağları sarsarsa, Umut Bulut’un rekorunu geride bırakacak.
Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'i ayrı bir heyecan sardı... Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ın ardından Antalya ağlarını da boş geçmeyen Gomis, bugün de gol atması durumunda, Umut Bulut'u geride bırakacak. Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayla tanıştığı 2012-13 sezonunda Fransız forvet gibi ligin ilk 4 maçında 5 gole imzasını koymayı başarmıştı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:41
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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