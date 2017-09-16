Gomis'in derdi başka!
Ligde ilk 4 haftada 5 gol atan Bafetimbi Gomis, bugün de ağları sarsarsa, Umut Bulut’un rekorunu geride bırakacak.
Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'i ayrı bir heyecan sardı... Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ın ardından Antalya ağlarını da boş geçmeyen Gomis, bugün de gol atması durumunda, Umut Bulut'u geride bırakacak. Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayla tanıştığı 2012-13 sezonunda Fransız forvet gibi ligin ilk 4 maçında 5 gole imzasını koymayı başarmıştı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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