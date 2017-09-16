Gomis'in derdi başka!

Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'i ayrı bir heyecan sardı... Kayseri, Osmanlı ve Sivas'ın ardından Antalya ağlarını da boş geçmeyen Gomis, bugün de gol atması durumunda, Umut Bulut'u geride bırakacak. Umut Bulut, sarı-kırmızılı formayla tanıştığı 2012-13 sezonunda Fransız forvet gibi ligin ilk 4 maçında 5 gole imzasını koymayı başarmıştı.



