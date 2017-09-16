 Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme

    Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme

    Kulübü İkinci Başkanı Özyalçın, " hafif bir takım değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz ile 2-2 berabere kalmıştı" diye konuşarak Beşiktaş'ın ile 2-2 berabere kaldığı maçı anımsattı.

    Kulübü İkinci Başkanı , Süper Lig'in 5. haftasında 'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, " hafif bir takım değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz ile 2-2 berabere kalmıştı." dedi.

    Geçen hafta Antalyaspor ile berabere kaldıkları maça da değinen Özyalçın, "Milli maç araları bize yaramıyor. Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. 'ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim ve maçta iyi değildi. Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor." diye konuştu.

    , attığı iki golle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis ile ilgili olarak da "Gomis'in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da "Kazanma odaklı oyundan çok memnunum. Taraftar da çok memnun. İnşallah bu şekilde oyunumuz devam edecek. Hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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