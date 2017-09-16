 Galatasaray'ın 11'i belli oldu – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'ın 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    Süper Lig’e 3’te 3 ile müthiş bir giriş yaptıktan sonra Antalya’da mola veren sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanıp yeni seri başlatmak istiyor

    Süper Lig'in lideri , 5. haftada bugün 'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır... İlk üç maçında fırtına gibi eserek Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak galibiyet serisine mola vermişti..

    İşte Galatasaray'ın 11'İ

    Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis

    Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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