Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Süper Lig’e 3’te 3 ile müthiş bir giriş yaptıktan sonra Antalya’da mola veren sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanıp yeni seri başlatmak istiyor
İşte Galatasaray'ın 11'İ
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Belhanda, Gomis
Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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