Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!

Galatasaray, yeni sezon planlarında düşünmediği Nigel de Jong'la yollarını devre arasında kesin olarak ayırıyor. A Takımla idmanlara çıkmayan futbolcunun Ocak ayına kadar U21 takımıyla çalışacağı sonrasında ise ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Ocak ayından sonraki ücretini ödemeyececek olan sarı kırmızılı yönetim buna karşılık oyuncuyu da DC United'a bedelsiz olarak gönderecek.