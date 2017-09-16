Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Galatasaray, yaz transfer döneminde yollarını ayıramadığı Nigel de Jong'la Ocak ayında vedalaşıyor. Hollandalı futbolcunun ABD ekiplerinden DC United'la devre arasında geçerli olmak kaydıyla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Galatasaray, yeni sezon planlarında düşünmediği Nigel de Jong'la yollarını devre arasında kesin olarak ayırıyor. A Takımla idmanlara çıkmayan futbolcunun Ocak ayına kadar U21 takımıyla çalışacağı sonrasında ise ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Ocak ayından sonraki ücretini ödemeyececek olan sarı kırmızılı yönetim buna karşılık oyuncuyu da DC United'a bedelsiz olarak gönderecek.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
-
Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
-
Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
-
Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.