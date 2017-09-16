 Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'a Nigel müjdesi!

    Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!

    , yaz transfer döneminde yollarını ayıramadığı Nigel 'la Ocak ayında vedalaşıyor. Hollandalı futbolcunun ABD ekiplerinden DC United'la devre arasında geçerli olmak kaydıyla anlaşmaya vardığı belirtildi.

    , yeni sezon planlarında düşünmediği Nigel 'la yollarını devre arasında kesin olarak ayırıyor. A Takımla idmanlara çıkmayan futbolcunun Ocak ayına kadar U21 takımıyla çalışacağı sonrasında ise ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Ocak ayından sonraki ücretini ödemeyececek olan sarı kırmızılı yönetim buna karşılık oyuncuyu da DC United'a bedelsiz olarak gönderecek.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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