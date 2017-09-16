Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI
Süper Lig’e 3’te 3 ile müthiş bir giriş yaptıktan sonra Antalya’da mola veren sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanıp yeni seri başlatmak istiyor
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt ÇAKIR
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, - Fernando, Ndiaye, - Rodriguez, Belhanda, Tolga, - Gomis
Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli.
KASIMPAŞA: Ramazan, - Ben Youssef, Veigneau, Veysel, Popov, - Sadiku, Pavelka, - Neumayr, Trezeguet, Murillo, - Eduok
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:44
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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