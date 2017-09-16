Feghouli yine kulübede
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı.
Sakatlığı nedeniyle ligin 2 ve 3. haftalarındaki Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta yedek soyunduğu Antalyaspor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:26
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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