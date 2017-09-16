 Feghouli yine kulübede – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Feghouli yine kulübede

    Feghouli yine kulübede

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı.

    Sakatlığı nedeniyle ligin 2 ve 3. haftalarındaki Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta yedek soyunduğu Antalyaspor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:26
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