Erken davranacak
Bu sezon 40 milyon euro bonservis ödeyen Cimbom, seneye transferde önceliği sözleşmesi bitecek oyunculara verecek. Scoutların; Plea, Laxalt, Ayoub ve Salibur’u şimdiden izlemeye aldığı öğrenildi
PLEA, NİCE'TE 5 GOL ATTI
Nice'ten Alassane Plea: Mali asıllı Fransız oyuncu 24 yaşında. Mevkisi forvet. Bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genoa'dan Diego Laxalt: 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahada görev yapıyor. Bu sezon 4 maçta 1 golü var. O da seneye boşa çıkacak. Utrecht'ten Yassin Ayoub:. 23 yaşındaki Faslı futbolcu merkez orta saha olarak oynuyor. Şu ana kadar 9 maçta 1 asist yaptı. Kontratı son senesinde. Guingamp'tan Yannis Salibur: 26 yaşındaki Fransız, sağ kanat ve forvet olarak forma giyiyor. Bu sezon 3 maçta oynadı, skora katkı yapamadı. Sözleşmesi onun da bitiyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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