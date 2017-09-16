Erken davranacak

Bu sezon 40 milyon euro bonservis ödeyen Cimbom, seneye transferde önceliği sözleşmesi bitecek oyunculara verecek. Scoutların; Plea, Laxalt, Ayoub ve Salibur’u şimdiden izlemeye aldığı öğrenildi

Bu sezon transferde 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu baştan aşağı yenileyen Galatasaray, gelecek sezon farklı bir plan uygulayacak. UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yeni bir anlaşma yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, seneye kulüpleri ile sözleşmesi biten oyunculara yöneleceği öğrenildi. Scout ekibinin şimdiden bazı oyuncuları bu kapsamda izlemeye aldığı gelen haberler arasında... Beğenilen oyuncular ocak ayından itibaren kontrat teklif edilerek, bonservis ödenmeden alınmaya çalışılacak. İşte o futbolcular:



PLEA, NİCE'TE 5 GOL ATTI

Nice'ten Alassane Plea: Mali asıllı Fransız oyuncu 24 yaşında. Mevkisi forvet. Bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genoa'dan Diego Laxalt: 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahada görev yapıyor. Bu sezon 4 maçta 1 golü var. O da seneye boşa çıkacak. Utrecht'ten Yassin Ayoub:. 23 yaşındaki Faslı futbolcu merkez orta saha olarak oynuyor. Şu ana kadar 9 maçta 1 asist yaptı. Kontratı son senesinde. Guingamp'tan Yannis Salibur: 26 yaşındaki Fransız, sağ kanat ve forvet olarak forma giyiyor. Bu sezon 3 maçta oynadı, skora katkı yapamadı. Sözleşmesi onun da bitiyor.