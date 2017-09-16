Dilmen'den maç yorumu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gomis'in golleriyle Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Kasımpaşa ilk yarı yorumu:

Gomis tek başına gol attı.

1- Pres yaptı.

2- Ofsayttan kaçtı

3- 45+'da o heyecanla fake atıp gol yaptı.

Gomis, altyapıdaki oyuncularla bir araya gelip gençlerle ilgileniyormuş. Tecrübelerini aktarıyor. Ben 3 milyon 5 milyon alayım yoluma bakayım demiyor. Oyunu ne kadar sevdiği, takımı ne kadar sevdiği buradan belli oluyor.



"Bir tek problem var"

Müthiş enerjiyle oynuyorlar ama organizasyon problemi var. Galatasaray'ın mutlak surette öne geçmesi lazım. Geçmediği her dakika risk alacaktır. Ofansif ve eforlu oynayan takım, oyun uzun süre berabere giderse kontratak yeme ihtimali çok yüksek ve savunması kontrayı karşılayamaz.



Her maçta gol atan sadece Gomis, pozisyona giren sadece Gomis ise organizasyon sıkıntısı var demektir. Belhanda'nın daha fazla gol atması lazım, diğer oyuncuların da pozisyona girmesi lazım.. İkinci yarıda Belhanda'dan gol bekliyorum.



Dilmen'in maç sonu değerlendirmesi:



Çok yetenekli oyuncu ama Belhanda son yarım saat adeta yürüyor.

Galatasaray'ın mutlaka önde oynaması lazım. Bunun için dönen topu almak lazım. Bunun için Maicon ve Serdar'ın önde olması gerek.



Bogdanovic benzetmesi

Basketbol şampiyonasını izliyoruz. Bogdanovic diye bir oyuncu var. Bir maçta son çeyrekte tüm sayılar attı. Geçen maç kaçırdı. Dün yine aldı atıyor. Neden, çünkü büyük oyuncu.

Neden söylüyorum: Gomis, 3-4 kez ofsayta düştü. Kısa pas hataları yaptı. Kafayla attı, sağla attı, solla attı, kafayla attı. İkinci yarıya kötü başlamasına rağmen golü attı. Hata yapmasına rağmen devam ediyor. İşte büyük oyuncu, işte Bogdanovic. Neden Gomis'i konuşuyoruz. Olağanüstü bir futbolcu değil ama olağanüstü istekli oynuyor.



İki oyuncudan bahsedeceğim ayağım ağrıyor Milli Takıma, Van Persie. Diğeri ise Gomis... Adam futbolla yaşıyor. Pas hatası yaparsam yapayım, 3 kere ofsayta düşeyim 'Bu kez düşmen, bu kez hata yapmam' diyor. Saldırıyor.



"Bir Persie'ye bakıyorum, bir Gomis'e"

Gomis'in görüntüleri var, on iki yaşındaki çocuklara bilgilerini anlatıyor. Daha sonra yine kulüp televizyonunda gördüm. Bu kez U 21 çocuklarıyla sohbet ediyor. Zorunda mı? Değil! Ama bu profesyonelliğini gösteriyor. Yoksa Gomis, 7 gol atmış. Atar, Gomis 7 gol atar. Ama bu farklı bir şey. Ben Türkiye'de kulübüne saygı duyan oyunculara, nereli olursa olsun saygı duyuyorum. Kulübün kıymetini bilen oyuncuya değer veririm. 3 maç gol atmasın eleştirmem, ama özverili olmadığını görürsem buradan söylerim.



Biz Galatasaray'da sağ bekte 1 yılda 4-5 oyuncu konuşuyorduk. Şimdi Mariano var. Latovlevici de hücum anlamında iyi bir bek. Savunması, hücuma göre zayıf.



Gomis'e destek lazım

Galatasaray'da gollerin paylaşılması lazım. Diğer oyuncuların da gol atmaları gerek. Rodrigues, Belhanda bu oyuncular da gol atmalı.