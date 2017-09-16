Dilmen'den İlk yarı yorumu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gomis'in son dakikada gelen golüyle 1-0'lık üstünlükle tamamladığı ilk yarı sonrası Gomis'e övgüler yağdırdı.

İşte Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Kasımpaşa ilk yarı yorumu:

Gomis tek başına gol attı.

1- Pres yaptı.

2- Ofsayttan kaçtı

3- 45+'da o heyecanla fake atıp gol yaptı.

Gomis, altyapıdaki oyuncularla bir araya gelip gençlerle ilgileniyormuş. Tecrübelerini aktarıyor. Ben 3 milyon 5 milyon alayım yoluma bakayım demiyor. Oyunu ne kadar sevdiği, takımı ne kadar sevdiği buradan belli oluyor.



"Bir tek problem var"

Müthiş enerjiyle oynuyorlar ama organizasyon problemi var. Galatasaray'ın mutlak surette öne geçmesi lazım. Geçmediği her dakika risk alacaktır. Ofansif ve eforlu oynayan takım, oyun uzun süre berabere giderse kontratak yeme ihtimali çok yüksek ve savunması kontrayı karşılayamaz.



Her maçta gol atan sadece Gomis, pozisyona giren sadece Gomis ise organizasyon sıkıntısı var demektir. Belhanda'nın daha fazla gol atması lazım, diğer oyuncuların da pozisyona girmesi lazım.. İkinci yarıda Belhanda'dan gol bekliyorum.