Cimbom'un yüzü güldü
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyeti ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki 100. galibiyeti aldı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:53
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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