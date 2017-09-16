 Cimbom'un yüzü güldü – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Cimbom'un yüzü güldü

    Cimbom'un yüzü güldü

    Galatasaray, Kasımpaşa galibiyeti ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki 100. galibiyeti aldı.

    15 Ocak 2011 tarihinde hizmete giren Türk Telekom Stadyumu, Kasımpaşa maçında dalya dedi. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'ndan sonra maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçından alınan galibiyetle Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyetini görmüş oldu.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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