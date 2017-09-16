Sarı-kırmızılıların 8 Milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı faslı yıldız için menajeri Makram Naceur'un G.Saray yönetimine önemli bir söz verdiği ortaya çıktı. Naceur'un, ''Siz Belhanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatın, bir kaç maç iyi performans sergilemesi halinde aldığınızın en az iki katına onu Katar kulüplerine satarım'' dediği öğrenildi.

15-20 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek'in, ''Yaptığımız transferler bize para kazandıracak'' açıklamasının altında yatan nedenlerden biri de verilen bu söz. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuya proje gözüyle bakıyor. Belhanda için ilerleyen dönemde Çin ve Katar'dan gelmesi muhtemel teklifler masaya yatırılacak ve kulüp kasasına 15-20 Milyon Euro civarında para girmesi hedefleniyor.

DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

Belhanda, Galatasaray formasıyla ligin ilk 4 haftasında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran topları çok tehlikeli kullanan Faslı yıldız, bu performansına karşılık henüz taraftarla beklediği o iletişimi sağlamış değil. Sneijder'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünülüyor.