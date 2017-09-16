Cimbom'un Belhanda planı!
Galatasaray'ın 8 Milyon Euro'ya transfer ettiği Younes Belhanda için menajeri Makram Naceur'dan flaş bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılıların 8 Milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı faslı yıldız için menajeri Makram Naceur'un G.Saray yönetimine önemli bir söz verdiği ortaya çıktı. Naceur'un, ''Siz Belhanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatın, bir kaç maç iyi performans sergilemesi halinde aldığınızın en az iki katına onu Katar kulüplerine satarım'' dediği öğrenildi.
15-20 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek'in, ''Yaptığımız transferler bize para kazandıracak'' açıklamasının altında yatan nedenlerden biri de verilen bu söz. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuya proje gözüyle bakıyor. Belhanda için ilerleyen dönemde Çin ve Katar'dan gelmesi muhtemel teklifler masaya yatırılacak ve kulüp kasasına 15-20 Milyon Euro civarında para girmesi hedefleniyor.
DAHA FAZLASI BEKLENİYOR
Belhanda, Galatasaray formasıyla ligin ilk 4 haftasında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran topları çok tehlikeli kullanan Faslı yıldız, bu performansına karşılık henüz taraftarla beklediği o iletişimi sağlamış değil. Sneijder'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünülüyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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