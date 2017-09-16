 Cenk 3 hafta yok – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk 3 hafta yok

    Cenk 3 hafta yok
    MALAGA'YA transfer olan ve Lucescu'nun son milli takım aday kadrosuna çağırdığı 'e nazar değdi. İspanya'da hafta içinde yapılan idmanda sakatlanan ve üst adelesinde 2. derece zorlanma tespit edilen milli file bekçisinin 3 hafta antrenmanlara çıkamayacağı açıklandı. Cenk'in ekstra çalışmalar ile ekim ayındaki milli maçlara kadar hazır hale gelmeyi hedeflediği bildirildi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk 3 hafta yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.