Av zamanı
Süper Lig’e 3’te 3 ile müthiş bir giriş yaptıktan sonra Antalya’da mola veren sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanıp yeni seri başlatmak istiyor
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 5. haftada bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır... İlk üç maçında fırtına gibi eserek Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geeçtiğimiz hafta mola vermişti.
BEŞİKTAŞ'A 2-2 İLE ÇELME TAKMIŞTI
Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen averajla liderlik koltuğunu korudu. Hedef Kasımpaşa'yı devirerek yeni galibiyet serisi yakalamak. Ancak rakip hiç kolay lokma değil. İlk 4 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alan Kasımpaşa, Beşiktaş'a (2-2) çelme takmıştı.
LATOVLEVİCİ MASKEYLE
Aslan'da ağrıları bulunan Martin Linnes'in yerine bu akşam sol bekte Lasmin Latovlevici'nin forma giymesi bekleniyor. 31 yaşındaki Rumen oyuncu, elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle yüzüne maske takarak sahaya çıkacak. Lasmin Latovlevici, Asamoah'ı Juventus'un bırakmaması üzerine Karabükspor'dan 550 bin euro'ya transfer edilmişti.
90 DAKİKA BASKI
Teknik direktör İgor Tudor, Kasımpaşa karşısında oyunculara tam saha pres ve bol gol emri verdi. Antalya beraberliğini telafi etmeleri gerektiğini belirten Hırvat çalıştırıcının, "1-0'ın hiçbir maç için yeterli olmadığını gördük. Yetinmek yok. Attıkça daha fazla gol istemeliyiz. 90 dakika maça asılın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İlk 11'de ise tek değişiklik olacak. Ağrıları bulunan Martin Linnes dışında ilk 4 maçtaki kadro aynen sahada yer alacak.
EN SON PAŞA'YA YENİLDİ
Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de son yenilgisini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-1 kazanmıştı. G.Saray daha sona ligde 4'ü geçen sezon 4'ü ise bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, hiç kaybetmedi.
ÇAKIR HİÇ YARAMIYOR
Galatasaray- Kasımpaşa maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takıma son dönemde uğursuz geliyor. Cimbom, tecrübeli hakemin düdük çaldığı son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, futbolcular bu karşılaşmalarda tam 18 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip oyunculara ise bu maçlarda sadece 11 sarı kart çıktı.
İşte muhtemel 11'ler:
Savaş ÇORLU
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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