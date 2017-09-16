Aslan 'Paşa'lar gibi
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Cimbom, Gomis'in 45 ve 79'daki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. G.Saray'ın gol makinesi Gomis, Süper Lig'deki 7. golüyle krallığını sürdürürken, yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray 13 puanla haftayı lider tamamlamayı garantiledi
Tribünlerdeki 42 bin taraftarının da rakibi boğan futbolunu sergileyen Cimbom, tek kaleye çevirdiği maçta kilidi 45. dakikada Bafetimbi Gomis'le kırdı.
Belhanda'nın pasında çaprazda topu soluna çekerek kaleciyi yere yatıran Fransız golcü, ardından topu filelere yuvarladı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
Maç boyunca kontra ataklardan gol arayan konuk ekip Kasımpaşa, 65. dakikada Michael Rangel ile beraberlik şansını kullanamadı.
İkinci devrede de pres gücü yüksek futboluyla tribünleri coşturan Aslan, son pençeyi yine Gomis'le vurdu.
79. dakikada Serdar Aziz'in indirdiği topta düzgün bir vuruşla ağları havalandıran Gomis yine maça damga vuran isim oldu.
Gol krallığında ilk sırada yer alan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı.
Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray puanını 13 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar 6. haftada Bursaspor'a konuk olacak.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:17
-
Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
-
Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
-
Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
Aslan 'Paşa'lar gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.