Aslan 'Paşa'lar gibi

Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı Bafetimbi Gomis'in golleriyle yıktı.

Tribünlerdeki 42 bin taraftarının da rakibi boğan futbolunu sergileyen Cimbom, tek kaleye çevirdiği maçta kilidi 45. dakikada Bafetimbi Gomis'le kırdı.

Belhanda'nın pasında çaprazda topu soluna çekerek kaleciyi yere yatıran Fransız golcü, ardından topu filelere yuvarladı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Maç boyunca kontra ataklardan gol arayan konuk ekip Kasımpaşa, 65. dakikada Michael Rangel ile beraberlik şansını kullanamadı.

İkinci devrede de pres gücü yüksek futboluyla tribünleri coşturan Aslan, son pençeyi yine Gomis'le vurdu.

79. dakikada Serdar Aziz'in indirdiği topta düzgün bir vuruşla ağları havalandıran Gomis yine maça damga vuran isim oldu.

Gol krallığında ilk sırada yer alan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray puanını 13 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar 6. haftada Bursaspor'a konuk olacak.