 Antalyaspor'dan saldırı açıklaması – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'dan açıklaması

    Antalyaspor'dan saldırı açıklaması

    Kulübü, Süper Lig'de dün deplasmanda Kayserispor ile oynanan maçın ardından taraftarının dönüş yolunda saldırıya uğradığını bildirdi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayseri'de oynanan maçın ardından kırmızılı-beyazlı taraftarların dönüş yolunda taşlı ve havai fişekli saldırıya uğradığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Saldırının kimi taraftarlarca planlı yapıldığı düşüncesindeyiz. Zira , taraftarlarımızı taşıyan araçlara güvenlik kuvvetlerince sağlanan eskort uygulanmasının bitimini takiben gerçekleşmiştir. Olayın vahameti, bu anlamda büyüktür. Gün içerisinde güvenlik kuvvetleri aracılığıyla konuyla ilgili araştırmalar yapılmış ve yine güvenlik kuvvetleri olay sonrası adli süreç başlatmıştır. Biz de sorumluların bulunup, cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız. Olayı kesinlikle tüm Kayserispor camiasına mal etmiyor, aklıselim Kayserispor camiasının sorumluların bulunması için yanımızda olduğunu, çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu vesileyle yaralı taraftarlarımıza, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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