Antalyaspor'dan saldırı açıklaması

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayseri'de oynanan maçın ardından kırmızılı-beyazlı taraftarların dönüş yolunda taşlı ve havai fişekli saldırıya uğradığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Saldırının kimi taraftarlarca planlı yapıldığı düşüncesindeyiz. Zira saldırı, taraftarlarımızı taşıyan araçlara güvenlik kuvvetlerince sağlanan eskort uygulanmasının bitimini takiben gerçekleşmiştir. Olayın vahameti, bu anlamda büyüktür. Gün içerisinde güvenlik kuvvetleri aracılığıyla konuyla ilgili araştırmalar yapılmış ve yine güvenlik kuvvetleri olay sonrası adli süreç başlatmıştır. Biz de sorumluların bulunup, cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız. Olayı kesinlikle tüm Kayserispor camiasına mal etmiyor, aklıselim Kayserispor camiasının sorumluların bulunması için yanımızda olduğunu, çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu vesileyle yaralı taraftarlarımıza, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."



