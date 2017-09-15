 UEFA ile masaya oturuyor – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    ile masaya oturuyor

    UEFA ile masaya oturuyor

    Bu sezon 9 transfer yapan , önceki dönemlerdeki gibi aşırı harcamaların olmaması için ile protokol imzalayacak.

    , Ünal Aysal dönemine benzer harcamalar olmaması için 'yla protokol imzalayacak.

    Habertürk'ün haberine göre zorunlu olmamasına rağmen UEFA'ya "Gel maaş denetimimi birlikte yapalım" diyecek olan Galatasaray, yönetimlerin har vurup harman savurmasını engelleyecek.

    Geçtiğimiz yıl UEFA'nın koyduğu 65 milyon Euro'luk maaş sınırını 1.6 milyon Euro aşan Galatasaray, gelecekte problem yaşamamak amacıyla futbolun patronuyla yeni anlaşmak yapmak için kolları sıvadı. UEFA'nın bir yaptırımı olmamasına karşın kendi kendisini dizginlemek isteyen Sarı-Kırmızılı yöneticiler, yeni bir taahhütte bulunmaya hazırlanıyor. Son divan toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Özbek'in, bu ayın sonunda İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileriyle masaya oturacağı bildirildi. Özbek'in, önümüzdeki 3-4 yıl içinde sporculara ödenecek maaş bütçesinin belli bir sınırda kalacağını taahhüt edeceği ifade edildi.

    GELECEĞİN TEMİNATI

    Mayıs ayında kendilerinin seçilmesi durumunda bu taahhüde kesinlikle uyacak olan Özbek yönetiminin, seçilmemesi durumunda bile gelen yönetimin yeniden Galatasaray'ı Finansal Fair-Play sorunuyla karşı karşıya bırakmaması için böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bu anlaşmayla birlikte 3-4 yıllık süreçte yönetimlerin har vurup harman savurmasının önüne geçilecek. Özbek'in, bu hamleyle 2023'e kadar Riva ve Florya arazilerinden gelecek olan paraların yanlış şekilde kullanımını önlemeye çalıştığı öğrenildi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:32
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