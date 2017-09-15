Tudor’un iki korkusu

Transferi en iyi değerlendiren ekip olan Kasımpaşa'nın iki yıldızı Trezeguet ve Neumayr ise Tudor'un kabuslarına giriyor. Mısırlı kanat oyuncusu karşısında Linnes mi, yoksa Latovlevici'yi mi oynatacağına karar veremeyen İgor Tudor'un sürekli üzerinde durduğu konu ise ceza sahası ve etrafında rakibe serbest atış şansı verilmemesi...

SAVUNMAYA AYAR

Takımının hücum performansı memnun etse de İgor Tudor'un yüzü savunmada geçmiş yıllardan gelen sorunların devam etmesi yüzünden gülmüyor. Geride kalan maçlarda yenilen üç golün de duran toplardan gelmesine çare arayan Hırvat çalıştırıcı, stoperde Maicon ve Jason Denayer'e dönmenin planlarını yapıyor.