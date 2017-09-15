Tudor’un iki korkusu
Şimdiye kadar güç olarak düşük seviyedeki takımlarla karşılaşan Galatasaray, Kasımpaşa ile test maçına çıkıyor.
Transferi en iyi değerlendiren ekip olan Kasımpaşa'nın iki yıldızı Trezeguet ve Neumayr ise Tudor'un kabuslarına giriyor. Mısırlı kanat oyuncusu karşısında Linnes mi, yoksa Latovlevici'yi mi oynatacağına karar veremeyen İgor Tudor'un sürekli üzerinde durduğu konu ise ceza sahası ve etrafında rakibe serbest atış şansı verilmemesi...
SAVUNMAYA AYAR
Takımının hücum performansı memnun etse de İgor Tudor'un yüzü savunmada geçmiş yıllardan gelen sorunların devam etmesi yüzünden gülmüyor. Geride kalan maçlarda yenilen üç golün de duran toplardan gelmesine çare arayan Hırvat çalıştırıcı, stoperde Maicon ve Jason Denayer'e dönmenin planlarını yapıyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:01
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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