Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva'daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ oldu. 15 Haziran'daki ihalede en yüksek teklifi veren Fema İnşaat&KLV İnşaat İş Orkatlığı belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamamıştı. Bunun üzerine arsanın en uygun ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat'a ihale edilmesine karar verilmişti.

3.8 MİLYAR HASILAT HEDEFİ

Emlak Konut GYO, Yılmaz İnşaat ile sözleşmenin imzalandığını açıkladı. İmza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 808 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 952 milyon lira taahhüt etti.

PRESTİJLİ BİR PROJE İNŞA EDECEĞİZ

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz şöyle konuştu: "İstanbul'un en değerli arazilerinden birine prestijli bir proje inşa etmek için bugün imzamızı attık. Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projede Emlak Konut ve ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut'un ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "İhalenin kazananı Yılmaz İnşaat ile proje için imzaları attık. Bu proje Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük fayda sağlayacak. Hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Yılmaz İnşaat'a ve Emlak Konut'a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

ÖZEL ORMAN ALANI VAR

Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan Riva arazisinde ayrıca 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. Özel orman, sebze ve meyve bahçeleri, ticari ve hobi amaçlı tarım alanları, hayvancılık tesisleri gibi köy ve doğa yaşantısının modern yaşantı ile harmanlandığı birçok farklı konsept bu projede hayat bulacak.