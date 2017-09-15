Makine gibiyiz
Divan Kurulu Toplantısı'ndan mutlu ayrılan Başkan Dursun Özbek gece de Sultani Balo'da Galatasaraylıların ilgisi ile karşılaştı. Konu yine futbol takımıydı. Başkan Özbek, Divan Kurulu'nda "vermediği" şampiyonluk sözünü baloda verdi ve "Türkiye'nin en iyi kadrosu bizde. Makine gibi takım kurduk. Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Bize destek verin. Gelecek sezon bu zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" dedi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:49
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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