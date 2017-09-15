Makine gibiyiz

Divan Kurulu Toplantısı'ndan mutlu ayrılan Başkan Dursun Özbek gece de Sultani Balo'da Galatasaraylıların ilgisi ile karşılaştı. Konu yine futbol takımıydı. Başkan Özbek, Divan Kurulu'nda "vermediği" şampiyonluk sözünü baloda verdi ve "Türkiye'nin en iyi kadrosu bizde. Makine gibi takım kurduk. Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Bize destek verin. Gelecek sezon bu zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" dedi.