 Maicon’a 29. yaş kutlaması – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Maicon’a 29. yaş kutlaması

    Maicon’a 29. yaş kutlaması

    G.saray'ın Brezilyalı stoperi Maicon dün 29 yaşına girdi. Dünkü idman öncesinde tecrübeli oyuncu için doğum günü pastası kesilirken pastayı kaptan Selçuk, Maicon'a ikram etti. Gomis de Maicon için, "Seninle aynı takımda olmaktan keyif alıyorum. Kaya gibi savunmacısın. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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