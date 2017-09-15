Maicon’a 29. yaş kutlaması
G.saray'ın Brezilyalı stoperi Maicon dün 29 yaşına girdi. Dünkü idman öncesinde tecrübeli oyuncu için doğum günü pastası kesilirken pastayı kaptan Selçuk, Maicon'a ikram etti. Gomis de Maicon için, "Seninle aynı takımda olmaktan keyif alıyorum. Kaya gibi savunmacısın. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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