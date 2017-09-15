Kasımpaşa maçı kapalı gişe

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda berabere kalarak ligde 4'te 4 yapma fırsatını teperken bu sarı-kırmızılı taraftarların keyfini kaçırmadı. Cimbom yarın Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek ve biletler satışa sunulur adeta kapışıldı. Biletler 50 ile 350 lira arasında fiyatlarla satılırken dün itibarıyla kombinelerle birlikte 50 bin rakamına ulaşıldığı bildirildi. Bugün biletlerin tamamen bitmesi ve 20.00'de başlayacak mücadelenin kapalı gişe oynanması bekleniyor.

EN SON FENERBAHÇE MAÇI

Galatasaray en son 6 Nisan 2014'te kapalı gişe oynamıştı. Ligin ikinci sırasındaki Galatasaray lider Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği ve 1-0 kazandığı maçta 52 bin 650 kişi stattaydı. O günden sonra sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig maçlarında bir daha Türk Telekom Stadı'nı hiç dolduramadı. Hafta sonunda oynanacak Kasımpaşa maçı ile 3.5 sene sonra stadı doldurmaya hazırlanan taraftarlar, maçı karnaval alına çevirip yeni bir rekora imza atmayı planlıyor.



GÖZLER KAPTAN SELÇUK İNAN'DA OLACAK?

?Kasımpaşa maçında tribünlerde büyük bir coşku ve karnaval havası oluşması beklenirken diğer taraftan ultrAslan taraftar gurubunun, Selçuk İnan'a karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu... UltrAslan, Antalya karşılaşması sonrasında Selçuk İnan için çok sert bir bildiri yayınlamış; üstü kapalı şekilde takımdan ayrılması gerektiğine ima etmişti.

Savaş ÇORLU