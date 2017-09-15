Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç son dönemin tartışılan ismi Galatasaraylı Selçuk İnan hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un Selçuk İnan'la ilgili o sözleri:

Galatasaray'ın en büyük sorunu, Fenerli medyanın hem de nasıl gazına ve dolduruşuna gelerek kendi yıldızlarını yiyen tribünlerde ve sosyal medya denen linç ortamında oturan "Aç" aslanlar.. Onlar takımlarının kazanmasından fazla, birisine söverek, yuhalayarak tatmin oluyorlar.



Yıllar önce takımın yıldızı Arda ile başladılar bu "Linç" işine.. O zaman hatırlarsınız, "Yapmayın. Bu Arda ülkemin Messi'si.. Yakın gelecekte değeri 50 milyon dolar olacak" diye yazdım diye benimle alay ettiler.. Arda, 30 milyon Euro'ya Messi'nin yanına gitti. Çarpın kaç dolar eder.. Ama o "Aç" aslanlar benimle de alay ettiler, böyle yazdım diye.. "Git Arda.. Futbol oynamak istiyorsan git" diye yazdım onun üzerine.



Şimdiki hedef bir başka kaptan Selçuk.. Bu ülkenin son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri.. Galatasaray'a da, Milli Takım'a da ne zaferler kazandırdı. Ama ille yok edecekler.. Tarihin tanıdığım en yürekten Galatasaraylılarının başında gelir, Sabri Reis'i Galatasaray'dan yok ettikleri gibi.. Sabri dört haftadır Göztepe'de ne müthiş futbol oynuyor, izliyor musunuz, onu sahaya çıkar çıkmaz ıslıklayan utanmaz herifler!



Selçuk'un hataları oldu. Ama futbol hatalarını o icat etmedi. "Top bizdeyken gol yemeyiz" diyen kafa, dikine atılan pasları, "Kaybetme riski büyük" diye nerdeyse yasaklayıp, yana ve geriye oynamayı isteyince, Selçuk, Galatasaray'a hiç yakışmayan, futbolu öldüren rezil taktiğe uydu. Öyle oynamaya başladı. Sonra adı Milli Takım ve Kulüp içi olaylara karıştı.. Karıştırıldı. İş büyütüldü ki, tümden yok edilsin.



Şimdi çok eleştirdiğim, eleştirmeye devam edeceğim, Başkan ve Teknik Direktör biraz da, kadronun duyduğu müthiş ihtiyacı göze alarak (Maraton adı.. 11 adamla gitmez..) Selçuk'u kazanmak istediler.. 70'inci dakikalarda oyuna girerken, Muslera, tribünlere, o linç için gelen mastürbatör aç aslanlara mesaj yolladı.. Kolundan kaptan bandını çıkarıp Selçuk'un koluna taktı.."Oyuna kaptanımız giriyor. Biz ona sahibiz. Siz de olun" dedi, linççilere.