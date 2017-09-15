G.Saray, Paşa'yı konuk ediyor

İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.

Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.



En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor

Lige iyi bir başlangıç yapan ve son hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, Galatasaray'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan 4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında yaşayan teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray ise 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

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1959-1960 0 - 0 4 - 0

1960-1961 0 - 0 1 - 0

1961-1962 2 - 1 0 - 0

1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 0 - 0 5 - 0

2007-2008 1 - 0 0 - 1

2009-2010 3 - 1 4 - 1

2010-2011 3 - 0 3 - 1

2012-2013 2 - 1 1 - 2

2013-2014 1 - 1 0 - 4

2014-2015 2 - 1 3 - 2

2015-2016 2 - 2 4 - 1

2016-2017 2 - 1 1 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.