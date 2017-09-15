G.Saray, Paşa'yı konuk ediyor
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.
Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor
Lige iyi bir başlangıç yapan ve son hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, Galatasaray'ı da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan 4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında yaşayan teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray ise 10 puanla lider durumda bulunuyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon 1. Maç 2. Maç
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1959-1960 0 - 0 4 - 0
1960-1961 0 - 0 1 - 0
1961-1962 2 - 1 0 - 0
1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)
1963-1964 0 - 0 5 - 0
2007-2008 1 - 0 0 - 1
2009-2010 3 - 1 4 - 1
2010-2011 3 - 0 3 - 1
2012-2013 2 - 1 1 - 2
2013-2014 1 - 1 0 - 4
2014-2015 2 - 1 3 - 2
2015-2016 2 - 2 4 - 1
2016-2017 2 - 1 1 - 3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:32
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 46
Yorum
delikanlı bunu yapanın bulunması kamera sistemi ile kolayken,bulunup tüm Türkiyeden kamera karşısında özür diletilmeli,cezasıda verilmeli
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 46
Yorum
sabri fener korunuyor algisi yaratmayin.basin cezayi.ligin son iki haftasinda final maci olsaydi böyle mi yapcaktiniz.kurnazlik yapmayin
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Galatasaray para basacak
Toplam 17
Yorum
Barzinho Baskan efendi adamsın duzgun adamsında bu İyi bir GS li olarak kal kulube zarar vermeye baslıcaksın dıslı takımlar gelmeye baslıcak alınan sonuclar ıc acıcı olmaz
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