Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Galatasaray, yaz transfer döneminde yollarını ayıramadığı Nigel de Jong'la Ocak ayında vedalaşıyor. Hollandalı futbolcunun ABD ekiplerinden DC United'la devre arasında geçerli olmak kaydıyla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Galatasaray, yeni sezon planlarında düşünmediği Nigel de Jong'la yollarını devre arasında kesin olarak ayırıyor. A Takımla idmanlara çıkmayan futbolcunun Ocak ayına kadar U21 takımıyla çalışacağı sonrasında ise ABD'nin yolunu tutacağı belirtildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Ocak ayından sonraki ücretini ödemeyececek olan sarı kırmızılı yönetim buna karşılık oyuncuyu da DC United'a bedelsiz olarak gönderecek.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin Bostacı Fatih Terimden,Volkan Demirel'den Milli Takım kurtuldu, Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dansa inşallah kuruluruz, Milli Takım Başarılı olur,
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Türkiye-İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde tükendi
Toplam 2
Yorum
Ziyattin bostancı Milli Takım Emre,Arda,Caner,Selçuk,M.Topal dan kereme bekledikleri süre başarılı olamaz, başarılı olunsa idi dünya kupalarındaydık,olmuyor,
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"Artık çok zor"
Toplam 122
Yorum
Fenerbahceliyim Demek ki adamda ne kompleks varmış ki, bu şekilde düşünüyor. İlginç.
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