Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)



TFF 1. Lig



Bugün:

20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)



Yarın:

17.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

17.00 Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Adanaspor-Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



17 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor (Denizli Atatürk)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)



TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Tokatspor-Keçiörengücü (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.30 Eyüpspor-Kocaeli Birlikspor (Eyüp)

16.30 Menemen Belediyespor-İnegölspor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor (Bodrum)

16.30 Tuzlaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Tuzla Belediye)

19.00 Bucaspor-Hatayspor (Yeni Buca)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Kastamonuspor 1966 (Mersin)



Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Niğde Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

16.30 Sakaryaspor-Hacettepe (Atatürk Olimpiyat)

16.30 Bandırmaspor-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Fatih Karagümrük-Kahramanmaraşspor (Vefa)

16.30 Silivrispor-BUGSAŞ Spor (Silivri)

16.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Gümüşhanespor (Fethiye)

19.00 Altay-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)

19.00 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)



TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 12 Bingölspor-Bayrampaşa (Bingöl)

15.30 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra)

15.30 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.00 Kemerspor 2003-Batman Petrolspor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Cebeci İnönü)

16.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Erzin Belediyespor-Kozan Belediyespor (Erzin)

16.30 Orhangazi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yalova Atatürk)

19.00 Dardanelspor-Bayburt Grup Özel İdare (Çanakkale 18 Mart)



2. Grup



Yarın:

15.30 1461 Trabzon-Anadolu Bağcılar (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Diyarbekirspor-Yeni Orduspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Kırıkhanspor-Yeşil Bursa (Antakya Atatürk)

16.30 Erokspor-Pazarspor (Esenler)

16.30 Turgutluspor-Anagold 24 Erzincanspor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Gölcükspor-Ergene Velimeşespor (Gölcük)

16.30 Tire 1922-Muğlaspor (Tire 4 Eylül)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Ankara Demirspor (Darıca)

19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor (Van Atatürk)



3. Grup



Yarın:

15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa 12 Şubat)

16.00 Osmaniyespor-Kızılcabölükspor (Osmaniye 7 Ocak)

16.00 Ankara Adliyespor-Elaziz Belediyespor (Ankara OSTİM)

16.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (General Basri Saran)

16.30 UTAŞ Uşakspor-Payasspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Çorum Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

16.30 Karacabey Birlikspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

16.30 Aydınspor 1923-Arsinspor (Adnan Menderes)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Cizrespor (Avcılar Atatürk)