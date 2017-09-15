Feghouli’ye Sneijder tarifesi
Geçen sezon fazla kiloları olan Hollandalı’ya forma vermeyen Igor Tudor, Cezayirli yıldıza da, “4 kilo fazlanı ver, 11’de başla” mesajını iletti. West Ham United'dan sakat gelen ve özel beslenme programıyla kilo veren Galatasaray'ın yeni sağ açığı, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başlayacak
Sabah
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:20
-
Abou, Porto’yu çıldırttı
Toplam 5
Yorum
demir şimdi beşiktaşlılar aslanım koçum abu diyorlar ama aynısı biz yaşasak adamı ülkeye sokmayız :)
-
Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı
Toplam 5
Yorum
celo Çok doğru tüm yazılanlara kalben katılıyorum. Selçuk bu takımın en Galatasaraylı futbolcularından biridir.
-
Arda için beklenen oluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI KENDİNİ REZİL ETMEDEN BİR AN ÖNCE OYNAYABİLECEĞİN BİR KULUBE GİT ARDACIM..
Feghouli’ye Sneijder tarifesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.