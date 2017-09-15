Feghouli’ye Sneijder tarifesi
Geçen sezon fazla kiloları olan Hollandalı’ya forma vermeyen Igor Tudor, Cezayirli yıldıza da, “4 kilo fazlanı ver, 11’de başla” mesajını iletti. West Ham United'dan sakat gelen ve özel beslenme programıyla kilo veren Galatasaray'ın yeni sağ açığı, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başlayacak
Sabah
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:58
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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