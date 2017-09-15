Feghouli’ye ‘kilo ver’ uyarısı geldi
West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli'nin sakatlığı geçti ancak şimdi de fazla kiloları ile başı dertte... Tudor'un Cezayirli yıldızdan en az 2-3 kilo daha vermesini istediği gelen haberler arasında. Hırvat hocanın, Antalya'da son dakikalarda oyuna aldığı Feghouli'ye Kasımpaşa önünde en az yarım saat şans tanıması bekleniyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:45
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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