Feghouli’ye ‘kilo ver’ uyarısı geldi

West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli'nin sakatlığı geçti ancak şimdi de fazla kiloları ile başı dertte... Tudor'un Cezayirli yıldızdan en az 2-3 kilo daha vermesini istediği gelen haberler arasında. Hırvat hocanın, Antalya'da son dakikalarda oyuna aldığı Feghouli'ye Kasımpaşa önünde en az yarım saat şans tanıması bekleniyor.