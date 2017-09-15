 Feghouli’ye ‘kilo ver’ uyarısı geldi – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Feghouli’ye ‘kilo ver’ uyarısı geldi

    Feghouli’ye ‘kilo ver’ uyarısı geldi

    West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli'nin sakatlığı geçti ancak şimdi de fazla kiloları ile başı dertte... Tudor'un Cezayirli yıldızdan en az 2-3 kilo daha vermesini istediği gelen haberler arasında. Hırvat hocanın, Antalya'da son dakikalarda oyuna aldığı Feghouli'ye Kasımpaşa önünde en az yarım saat şans tanıması bekleniyor.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:45
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