Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bu yıl Tevfik Lav adına 6’ıncı kez düzenlediği Futbol Turnuvası, final maçlarının ardından sona erdi. Final müsabakalarında Bursaspor takımını 2-0 mağlup eden Galatasaray şampiyon olurken, dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve plaketleri takdim edildi.
"Babam unutulmuyor gurur duyuyorum"
Program protokol konuşmaları ile devam etti. Merhum Tevfik Lav'ın oğlu Can Lav, "Yıllar geçiyor, ama babam unutulmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde babamın adının yaşatılması büyük bir onurdur" dedi. Başkanvekili Ziya Elmalı ise Tevfik lav isminin bundan sonra yaşatılmaya devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Tevfik Lav isminin kendileri için büyük önem teşkil ettiğini ve turnuvayı düzenlemekten dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Eski Hakem Yunus Yıldırım ise turnuvanın futbol camiası adına da büyük bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür etti. Turnuvaya katılan Bursaspor U12 takımı antrenörü Hakan Cenkçiler ise, her yıl katılmaktan dolayı mutlu olduklarını, ne olursa olsun bundan sonra da Manisa'ya geleceklerini dile getirdi.
Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri turnuvaya katılım sağlayan Galatasaray, Bursaspor, Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe, Altay, Manisaspor ve Akhisar Belediyespor takımları antrenörleri ve takım kaptanlarına plaket takdiminde bulundu. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adının yazılı olduğu forma hediye edildi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:47
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Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA SEYIRCI ARTIK MACLARA GELMIYOR, FORMA SATISLARI DURDU, BORCLAR GITTIKCE KAARDI TEK CARA HUKUMETTEN NE KOPARIRSAM DIYE GITMISTIR.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Toplam 2
Yorum
fbcan alanyadan da 2 yeriz en az zaten maç başlar başlamaz 1-0 geriye düşüyoruz otomatik
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 25
Yorum
pasolig niye klübe para cezası veriliyor arkadaşım. pasolig işini neden yapmıyor. kim attıysa tespit etsin
Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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