Taçsız Kral unutulmadı

İsmi Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, kaptan Selçuk İnan ve Metin Oktay'ın yakınları ile sevenleri katıldı.