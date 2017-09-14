Taçsız Kral unutulmadı
İsmi Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, kaptan Selçuk İnan ve Metin Oktay'ın yakınları ile sevenleri katıldı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
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Şenol Güneş: Kenarda yoruldum
Toplam 4
Yorum
uA şenol güneş trabzonda nıye birşey yapamadı peki o kadar büyükte niye bir avrupa takımı çalıştıramadı
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Hep bunu yapıyor!
Toplam 8
Yorum
Ankara Tosic şu takımı bozan tek isim
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Sonuna dek Aykut
Toplam 28
Yorum
son... Ali Koç gelir kendi ne Aziz der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.
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