 Taçsız Kral unutulmadı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Taçsız Kral unutulmadı

    Taçsız Kral unutulmadı

    İsmi Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, kaptan Selçuk İnan ve Metin Oktay'ın yakınları ile sevenleri katıldı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:05
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