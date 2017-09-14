''Sözümü tutacağım!''

Galatasaray'la her konuda anlaşan fakat Juventus'un anlamsız tutumu nedeniyle transferi son anda yatan Kwadwo Asamoah'tan garanti geldi. Ganalı yıldızın sportif direktör Cenk Ergün'le sürekli temasta olduğu ve yapılan son görüşmede, "Merak etmeyin. Size verdiğim sözü tutacağım" dediği öğrenildi.

BİRÇOK TEKLİF ALIYOR AMA...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ın birçok teklif almasına rağmen "Ocak ayında sözleşmeyi imzalayacağım. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim" ifadesini kullandığı belirlendi.

BEDELSİZ OLARAK GELECEK

Transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a gelmek için büyük çaba harcayan Asamoah'ın bu sözleri yüreklere su serpti. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda yıldız futbolcu bedelsiz olarak kadrosuna katacak..



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