''Sözümü tutacağım!''
Sarı-Kırmızılılar’a transferi son anda yatan Asamoah , Cenk Ergün’e “Sözümü tutacağım. Ocak ayında imzayı atıp, yeni sezonda G.Saray’a geleceğim” dedi...
Galatasaray'la her konuda anlaşan fakat Juventus'un anlamsız tutumu nedeniyle transferi son anda yatan Kwadwo Asamoah'tan garanti geldi. Ganalı yıldızın sportif direktör Cenk Ergün'le sürekli temasta olduğu ve yapılan son görüşmede, "Merak etmeyin. Size verdiğim sözü tutacağım" dediği öğrenildi.
BİRÇOK TEKLİF ALIYOR AMA...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ın birçok teklif almasına rağmen "Ocak ayında sözleşmeyi imzalayacağım. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim" ifadesini kullandığı belirlendi.
BEDELSİZ OLARAK GELECEK
Transfer dönemi bitmeden Galatasaray'a gelmek için büyük çaba harcayan Asamoah'ın bu sözleri yüreklere su serpti. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda yıldız futbolcu bedelsiz olarak kadrosuna katacak..
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- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
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Şenol Güneş: Kenarda yoruldum
Toplam 4
Yorum
uA şenol güneş trabzonda nıye birşey yapamadı peki o kadar büyükte niye bir avrupa takımı çalıştıramadı
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Hep bunu yapıyor!
Toplam 8
Yorum
Ankara Tosic şu takımı bozan tek isim
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Sonuna dek Aykut
Toplam 28
Yorum
son... Ali Koç gelir kendi ne Aziz der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.
''Sözümü tutacağım!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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