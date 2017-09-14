Rakamlar yalan söylemez

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa sınavı öncesi oyuncularıyla toplantı yaparak 2 puan kaybedilen Antalyaspor maçındaki hataları analizlerle gösterdi. İlk yarıdaki oyunu beğenen ancak 2. devredeki istatistiklerden memnun olmayan Hırvat çalıştırıcı, hücum bölgesinde topla oynama yüzdesinin 60'tan 39'a düştüğünü gösterdi. Rakip ceza alanına taşınan topların da 26'dan 12'ye gerilediğinin altını çizdi. Sarıkırmızılı hoca, yine ortadan hücum bölgesine atılan pasların 34'ten 19'a indiğini kaydedip gereksiz yan pas yapmamalarını istedi.

'GERİYE ÇOK YASLANMAYIN'

Tudor'u en çok kızdıran şey ise takımın kendi sahasına çok fazla çekilmesi oldu. İlk 45 dakikada rakibi 44 metrede karşılayan savunma hattı ikinici devre ise 39 metreye çekildi. Genç hoca, hataları anlattıktan sonra talebelerine Kasımpaşa karşısında geriye yaslanmadan ileriye doğru pas atmaları uyarısında bulundu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Dar alanda pas, top kapma ve topa sahip olma çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, idmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Martin Linnes tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştı.

ŞAMPİYONLUK SİZİNLE GELECEK

Tudor yedek kalan isimleri de unutmadı. Ahmet Çalık, Koray Günter, Tarık Çamdal, Yasin, Sinan ve Eren Derdiyok'la görüşen Tudor, mental olarak sürekli hazır olmalarını istedi. Oyuncuları motive eden genç hoca, "Bu işin içinde sakatlık ve cezalar var. Herkese mutlaka şans gelecek. O fırsatı ne kadar iyi değerlendirirseniz şampiyonluk şansımız da o kadar artar" dedi.