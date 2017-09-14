Metin Oktay anıldı
İsmi Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Metin Oktay, vefatının 26. yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, kaptan Selçuk İnan ve Metin Oktay'ın yakınları ile sevenleri katıldı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
-
Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
-
Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
-
"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Metin Oktay anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.