İnşaatın devlerinden spora tam destek

İnşaat ve sporun yolu kesişmeye devam ediyor. İnşaat sektörünün önde gelen firmaları spor kulüplerine destek olarak hem bilinirliklerini arttırıyor hem de Türkiye'de sporun gelişmesine katkıda bulunuyor. Sponsorluklarda özellikle futbol kulüpleri öne çıkarken, basketbola da çok önemli destekler geliyor. Önceki yıllarda da çok sayıda sponsorluk yapılırken, yeni dönemde Tahincioğlu, NEF, AND Gayrimenkul, Türkerler Holding, Demir Group ve ASAF İş Ortaklığı gibi devler sahneye çıktı.

LİGE ADINI VERDİ

Hayata geçirdiği nitelikli projelerle gayrimenkul sektöründe fark yaratan Tahincioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği ile Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. Yeni sezonda lig 'Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi' adıyla oynanacak.

G.SARAY'A 'NEF'ES

Sektörün yenilikçi firmalarından biri olan Nef, Galatasaray Futbol Takımı ana sponsoru oldu. Toplam tutarı 52,5 Milyon TL'yi bulan 2+1 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla güçlerini birleştiren Türkiye'nin iki büyük markası, sadece yurtiçinde değil yurtdışında da işbirliğine devam edecek.