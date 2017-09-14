G.Saray'da iki isim daha gönderiliyor

Galatasaray'da Hollandalı futbolcuların menajerleriyle yapılan görüşme sonrası, her iki oyuncu ile devre arası yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Nigel De Jong'un ABD'ye Donk'un ise İspanya'ya gideceği iddia edildi.



Sarı kırmızılı takımda yeni sezonda düşünülmeyen ve bonservissiz satışa çıkarılan De Jong ve Donk'un satışı gerçekleşmemişti ve takımda kalmışlardı. G.Saray yönetimi, transfer sezonunun sona ermesine rağmen oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan görüşmeler sonrası iki Hollandalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak devre arasında yollar ayrılacak. Tecrübeli orta saha oyuncusu Nigel de Jong'un tekrar ABD'ye döneceği, Donk'un ise İspanya'da ter dökeceği belirtildi.