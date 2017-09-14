G.Saray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Ardından oyuncular yediye üç iki grup halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmalarının ardından şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Öte yandan Martin Linnes, tedavisinin ardından düz koşuları başladı. Ayrıca antrenman öncesi, bugün 29 yaşına Maicon Roque'un doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.