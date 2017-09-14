G.Saray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından oyuncular yediye üç iki grup halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmalarının ardından şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Öte yandan Martin Linnes, tedavisinin ardından düz koşuları başladı. Ayrıca antrenman öncesi, bugün 29 yaşına Maicon Roque'un doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:36
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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
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Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
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Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
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Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
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