Fabrika gibi çalışacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere yapılan transferler hakkında bilgi verdi, eleştirileri yanıtladı. Transfer çalışmalarını uzun vadeli bir plan dahilinde yaptıklarını belirten Özbek, "Riva projesinden gelen parayı harcadın deniyor. Böyle bir şey yok. Bir takım kuruldu ve bu takım performansıyla para getirecek. Bu paranın içinden maaşlar çıkacak, ödenecek. 4 sene itibariyle bu takım sahaya çıkıp oynayacak taraftar gelecek. Fabrika gibi üretim yapacak" diye konuştu.

TULUN NİYE ARACI OLDU?

Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelire vurgu yapan Dursun Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Buna göre gelirimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak 35-40 milyon euro getiriyor. Galatasaray'ın şampiyon olması gerekiyor. Peki o zaman bu kadar net bir olay neden böyle yorumlanıyor, takdirinize bırakıyorum" ifadesini kullandı. Fellaini'nin transferi için eski yönetici Bülent Tulun'un aracı olmasına da açıklık getiren Başkan, "Bu şekilde birçok kişiden yardım istedik. Galatasaray'ın 1 lirasını bu yolda heba etmeyi düşünemem. Çıkıp da kimse öküzün altında buzağı aramasın" dedi.

TRANSFERLERİ BEN YAPTIM!

Transfer çalışmalarını uzun vadeli plan dahilinde yaptıklarını belirten Başkan Dursun Özbek, "Bu paraları, gelecek için harcadık. Yapılan transferler ile bizzat kendim futbolcularla görüştüm, transferleri kendim yaptım" ifadesini kullandı.

TOPLAM BORÇ 2.5 MİLYAR TL

Galatasaray ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira (Yaklaşık 613 milyon euro) olduğu açıklandı. Kulübün mali raporları hakkında bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, 30 Haziran 2017 itibariyle toplam borcun ise 2 milyar 521 milyon lira, alacakların ise 1 milyar 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Konsolide borç alacak farkının ise 880 milyon lira (214 milyon euro) olduğunu kaydetti. Galatasaray'ın 31 Mart 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 391 milyon lira (581 milyon euro) olduğu açıklanmıştı.

FARK 20 MiLYON EURO

Futbol dünyasında çok ciddi rakamlar konuşulduğunu ifade eden Özbek, "Alınmış-satılmış arasındaki fark 20 milyon euro'dur. Futbolun geldiği boyutları düşündüğünüz zaman bu rakam çok büyük bir rakam değildir. Ben yapılan transferlerin çok uygun olduğunu, gösterecekleri performansla camiamızı son derece mutlu edeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.