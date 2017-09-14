 Büyük düşüş – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Büyük düşüş

    Büyük düşüş

    Selçuk İnan'ın takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler konuşulurken kaptanın kötü grafiği rakamlara da yansıdı. Son maçlarda kulübede kalan Selçuk, Aslan'da geçirdiği 7 sezonun 6'sında 40 maç barajını geçmişti. Ancak İnan, bu sezon 3 lig maçında toplamda sadece 53 dakika sahada kalabildi.,

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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