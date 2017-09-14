Büyük düşüş

Selçuk İnan'ın takımdan ayrılacağı yönündeki söylentiler konuşulurken kaptanın kötü grafiği rakamlara da yansıdı. Son maçlarda kulübede kalan Selçuk, Aslan'da geçirdiği 7 sezonun 6'sında 40 maç barajını geçmişti. Ancak İnan, bu sezon 3 lig maçında toplamda sadece 53 dakika sahada kalabildi.,