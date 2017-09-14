 Bir Gomis değiller! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Bir Gomis değiller!

    Bir Gomis değiller!

    Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın iki İspanyolu G.Saray'ın Fransız golcüsü etmedi.

    Gomis geride kalan 4 haftada 354 dakika forma giyerken Soldado 208, Negredo ise ancak 97 dakika (toplam 305 dakika) oynayabildi. Fransız oyuncu 5 gol ve 2 asist yaparken Soldado veya Negredo'nun böyle bir başarısı bulunmuyor. Gomis maç başına 3.3 şut atarken Soldado ancak 2, Negredo ise 1.3 şut atarak ancak beraber Gomis'in istatistiklerini yakaladı. Soldado 0.3, Negredo ise 0.5 hava topu alırken Gomis'in ortalaması ise 1.3 oldu. Usta krampon, 0.8 kilit pası yaparken Soldado 0.3, Negredo ise 0.5 kilit pası atarak ancak Gomis'i yakalayabildiler.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:37
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