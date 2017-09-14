Aslan’a yeni sponsor

G.Saray, futbol takımının şort sponsorluğu için teknoloji firması Fluo ile anlaşma yaptı. İmza törenine katılan başkan Dursun Özbek, sözleşmenin 1+1 yıllık olduğunu, forma kol sponsorluğu için de bir firmayla görüştüklerini bildirdi.