 Aslan’a yeni sponsor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Aslan’a yeni sponsor

    Aslan’a yeni sponsor
    G.Saray, futbol takımının şort sponsorluğu için teknoloji firması Fluo ile anlaşma yaptı. İmza törenine katılan başkan Dursun Özbek, sözleşmenin 1+1 yıllık olduğunu, forma kol sponsorluğu için de bir firmayla görüştüklerini bildirdi.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:48
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