 Yeni transferden flaş itiraf – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Yeni transferden flaş itiraf

    Yeni transferden flaş itiraf

    'ın yeni transferi Iasmin , Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede sahada olacağını söyledi.

    'ın Karabükspor'dan yeni transferi Iasmin , özel açıklamalarda bulundu ve hafta sonunda Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede forma giyeceğini düşündüğünü belirtti.

    Rumen oyuncu, Tudor ile konuştuğunu belirtirken; "Sanırım Kasımpaşa maçıyla Galatasaray'daki ilk maçıma çıkacağım. Teknik direktörümüz bana oynayabilip oynayamayacağımı sordu ve ben de olumlu cevap verdim. 1 haftadır takımla birlikteyim. Fiziksel olarak iyi hissettiğim için 90 dakika oynayabileceğimi belirttim, ancak hala nefes almada problemim var. Bu yüzden 45 dakikadan fazla oynayabileceğimi de sanmıyorum" dedi.

    "BANA YATIRIM YAPANLARIN YANLIŞ YAPMADIĞINI GÖSTERMELİYİM"

    Galatasaray'da kendisini kanıtlamak istediğini de kaydeden tecrübeli oyuncu, "Karabük'te iyi bir sezon geçirdiğim için Tudor beni Galatasaray'a getirdi. Şimdi değerli olduğumu kanıtlamalıyım ve bana güvenerek yatırım yapanların yanlış yapmadığını göstermeliyim" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Latovlevici, bu sezon için 750 bin euro garanti ücret alacak.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:16
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