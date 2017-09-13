Yeni transferden flaş itiraf
Galatasaray'ın yeni transferi Iasmin Latovlevici, Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede sahada olacağını söyledi.
Galatasaray'ın Karabükspor'dan yeni transferi Iasmin Latovlevici, özel açıklamalarda bulundu ve hafta sonunda Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede forma giyeceğini düşündüğünü belirtti.
Rumen oyuncu, Tudor ile konuştuğunu belirtirken; "Sanırım Kasımpaşa maçıyla Galatasaray'daki ilk maçıma çıkacağım. Teknik direktörümüz bana oynayabilip oynayamayacağımı sordu ve ben de olumlu cevap verdim. 1 haftadır takımla birlikteyim. Fiziksel olarak iyi hissettiğim için 90 dakika oynayabileceğimi belirttim, ancak hala nefes almada problemim var. Bu yüzden 45 dakikadan fazla oynayabileceğimi de sanmıyorum" dedi.
"BANA YATIRIM YAPANLARIN YANLIŞ YAPMADIĞINI GÖSTERMELİYİM"
Galatasaray'da kendisini kanıtlamak istediğini de kaydeden tecrübeli oyuncu, "Karabük'te iyi bir sezon geçirdiğim için Tudor beni Galatasaray'a getirdi. Şimdi değerli olduğumu kanıtlamalıyım ve bana güvenerek yatırım yapanların yanlış yapmadığını göstermeliyim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Latovlevici, bu sezon için 750 bin euro garanti ücret alacak.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:16
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Mourinho - PlayStation atışması!
Toplam 1
Yorum
ozi her ikitarafında sözleri çok etkili kavgada söylenmezdi
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 8
Yorum
austin bu rakamlarsa eninde sonunda bu kulüp batar yaa.nasıl rivada yetmez floryada biri 5-10 yıl sonra kulübün nasıl batmayacağını anlatsın.
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Yanal: “Türk sporunun sorunları var”
Toplam 1
Yorum
burak burak sık sık sakatlanıyor diyen kaya çilingir oğlu haklı çıktı.böyle giderse fazla faydalı olamaz.
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