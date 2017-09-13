Transfer bilançosu açıklandı

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek transfer bilançosunu açıkladı. G.Saray'da toplam bonservis gideri 40 milyon euro olarak açıklandı.

''8,9 MİLYON EURO MENAJER ÜCRETİ''

Yapılan transferlerle ilgili konuşan Dursun Özbek, '' Bu sezon 8.9 milyon euro menajerlik ücreti ödedik. Satılan oyunculardan elde edilen bonservis geliri 18.5 milyon euro. Mücadele ettiğimiz dünyada bu rakamlar, çok daha yüksek bir seviyede olmaktadır'' dedi.

''66.6 MİLYON EURO MAAŞ ÖDEMESİ VAR''

Ücretlerle ilgili bilgi vermeye devam eden Özbek, '' Futbol dünyasında ödediğimiz rakamlar normal. Bu transferleri yaparken mali yapıyı düşünmek zorundayız. Yeni bir takım kurduk, 4 haftadaki performansı ortada. Galatasaray futbolda en üst seviyede olmak zorunda. Yapılan transferlerim çok uygun olduğunu ve taraftarları son derece mutlu edeceklerini düşünüyorum. Peki biz bu transferleri yaptık ve bu futbol takımının maliyeti, maaş ne kadar? UEFA'nın uyguladığı maç başı ücretler için 65 milyon euro limit vardı. UEFA analizimizi yaptı ve o dönem için bu rakam verilmiş. Şu an 31 futbolcumuz var ve vergisi dahil 66.6 milyon euro ödeme yapıyoruz'' diye konuştu.



RİVA TEPKİLERİNE CEVAP VERDİ

Riva iddialarına cevap veren Dursun Özbek, "Her şeyi net açıkladım. İlgili yorumlar var. 40 milyon bonservis, maaş, sen napıyorsun, 150 milyon euro harcadın bu para nereden geliyor diyorlar? Riva'dan gelen parayı götürdün diyorlar. Konuyu esastan irdelemezseniz, yönetimi ne pahasına eleştirelim derseniz güzel bir argüman. tabi bu paraları harcadık. Ama Riva'dan geleni yatırdık değil bu. Bir takım kuruldu ve bu takım performansıyla da bir para getirecek. Bu paranın içinde maaşlar çıkacak, ödenecek. 4 sene itibariyle bu takım sahaya çıkıp oynayacak taraftar gelecek. Üretim yapacak, fabrika gibi" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ VAR"

"Hedefimiz şampiyonluk. Buna göre gelirimiz olacak. Bunu söyleyenlerin aklına bu husus gelmedi mi? Ne kadar performans gösterirsek Şampiyonlar Ligine katılmanın 35-40 milyon euro getirdiğini görmüyor muyuz? Peki o zaman bu kadar net bir olay neden böyle yorumlanıyor, takdirinize bırakıyorum" dedi.