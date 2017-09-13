Milli Takıma G.Saray damgası
Hindistan'ta, 6-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA U17 Dünya Kupası öncesi Türkiye Milli Takımı'nın aday kadrosunda 24 isim yer alırken, kadronun yarısını Galatasaray ve Altınordulu futbolcular oluşturdu.
24 kişilik aday kadrosunda en çok futbolcusu bulunan takım Galatasaray (7) olurken, ikinci takım Altınordu (5) oldu. Sarı-kırmızılı ekipten, Abdussamed Karnuçu, Bekir Melih Gökçimen, Ozan Muhammet Kabak, Ramazan Emirhan Civelek, Atalay Babacan, Recep Gül ve Yunus Akgün aday kadroda yer alırken, Altınordu'dan Berke Özer, Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Egehan Gök ve Embiya Ayyıldız aday kadroda kendisine yer bulan isimler oldu.
CENK ERGÜN, "ONLARA GÜVENİYORUZ" DEMİŞTİ...
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Transfer döneminde yerli isimleri de araştırdık ancak U17'deki gençlerimizi kullanmanın daha iyi olacağına karar verdik. Onlar da yavaşça bu takıma dahil olacaklar" diyerek Galatasaraylı genç oyunculara as kadronun kapısını açmıştı...
İZMİR'DEN 8 FUTBOLCU KADRODA
Öte yandan Altınordu'nun yanı sıra Göztepe 2, Buca bir futbolcusunu U17 Milli Takımı kadrosuna gönderdi. Bu 3 kulüp, toplamda 8 oyuncuyla 24 kişilik kadroya katkı yaptı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN FUTBOLCU YOK
"İstanbul büyükleri" olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasından Galatasaray kadroya 7 isimle katkı yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın U17 takımlarından hiçbir isim, milli takımda kendisine yer bulamadı.
MİLLİLER 15 EYLÜL CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR
Öte yandan U17 Milli Takımı, 15 Eylül Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Dünya Kupası hazırlıklarına start verecek. Milliler, 18 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek ve 2 hazırlık karşılaşması oynayacak. Ay-yıldızlılar, 25 Eylül Pazartesi günü Katar'dan ayrılarak grup maçlarının oynanacağı Hindistan'ın Mumbai kentine hareket edecek.
B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak olan U17 Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde:
Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu
Berke Özer (ALTINORDU), Ozan Can Oruç (ALTINORDU), Eren Bilen (GÖZTEPE), Şahan Akyüz (ALTINORDU), İsmail Çokçalış (BURSASPOR),
Abdussamed Karnuçu (GALATASARAY), Bekir Melih Gökçimen, (GALATASARAY), Ozan Muhammet Kabak (GALATASARAY), Ramazan Emirhan Civelek (GALATASARAY), Berk Çetin (BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH), Egehan Gök (ALTINORDU), Kerem Atakan Kesgin (BUCASPOR), Atalay Babacan (GALATASARAY), Recep Gül (GALATASARAY), Sezer Taşkolu (GÖZTEPE), Sefa Akgün (TRABZONSPOR), Umut Güneş (STUTTGART), Embiya Ayyıldız (ALTINORDU), Yunus Akgün (Galatasaray), Malik Karaahmet (KARLSRUHER), Ahmed Kutucu (SCHALKE 04)
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 33
Yorum
Jaschar orta sahanda Ozan ve josef varsa top 3. bölgeye gelmiyorsa oraya suarezi koysan ne olcak ;)
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 66
Yorum
GS li Ama !!! Slm. Ben bir GS taraftarı olarak yazıyorum. Daum gitti Aykut geldi ALEX`i yolladı. İşte bendeki o KOCAMAN sevgi o an bitti. Yazık Oldu FB`ye
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 4
Yorum
Ömer sayı zamanla artar takım bi iki hafta daha yensin 20 bin i bulur
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