 Kasımpaşa operasyonu – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Kasımpaşa operasyonu

    Kasımpaşa operasyonu

    Kazanan kadronun stop etmesi ’u harekete geçirdi. Hırvat hoca, Linnes ve Tolga Ciğerci’yi kenara çekip ve ’yi sahaya sürecek.

    Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk 4 haftada ilk 11'ini değiştirmeyen İgor Tudor, bugüne kadar "Kazanan kadro bozulmaz" düşüncesini uyguluyordu. Antalyaspor karşısında yaşanan puan kaybı ile birlikte Hırvat teknik direktör ilk 11'de değişikliğe gidiyor. Hafta içerisinde Sofiane Feghouli ve İasmin Latovlevici'yi deneyecek olan , futbolcuları hazır görmesi halinde hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında bu ikiliyi ilk 11'e monte edecek.

    SERDAR AZİZ'E BAĞLI
    İlk 4 haftanın ilk 11'inden Martin Linnes ve Tolga Ciğerci'yi kenara çekerek Feghouli ve Latovlevici isimlerini sahaya sürmek isteyen Tudor, bunun dışında Serdar Aziz'in kendisini iyi hissetmemesi halinde Jason Denayer'i oynatacak. Genç çalıştırıcının, ilk 4 haftada 4 gol atma başarısı gösteren Tolga'yı yedeğe alarak oyun içerisinde hamle yapmak istediği belirtildi.

    NDİAYE OYUN KURACAK
    Orta sahadan bir oyuncu çıkartmak istediği zaman yerine sokacak diri bir oyuncu bulamayan Tudor, bu nedenle bu sezon başarılı bir performans gösteren Tolga'yı Kasımpaşa karşısında kenarda başlatacak. Ayrıca bir türlü beklenen patlamaya imza atamayan Belhanda'nın da yedeğe çekilmesi gündemde... Tudor bu bölgeye Ndiaye'yi kaydırmayı düşünüyor.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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