Kasımpaşa operasyonu
Kazanan kadronun stop etmesi Tudor’u harekete geçirdi. Hırvat hoca, Linnes ve Tolga Ciğerci’yi kenara çekip Feghouli ve Latovlevici’yi sahaya sürecek.
SERDAR AZİZ'E BAĞLI
İlk 4 haftanın ilk 11'inden Martin Linnes ve Tolga Ciğerci'yi kenara çekerek Feghouli ve Latovlevici isimlerini sahaya sürmek isteyen Tudor, bunun dışında Serdar Aziz'in kendisini iyi hissetmemesi halinde Jason Denayer'i oynatacak. Genç çalıştırıcının, ilk 4 haftada 4 gol atma başarısı gösteren Tolga'yı yedeğe alarak oyun içerisinde hamle yapmak istediği belirtildi.
NDİAYE OYUN KURACAK
Orta sahadan bir oyuncu çıkartmak istediği zaman yerine sokacak diri bir oyuncu bulamayan Tudor, bu nedenle bu sezon başarılı bir performans gösteren Tolga'yı Kasımpaşa karşısında kenarda başlatacak. Ayrıca bir türlü beklenen patlamaya imza atamayan Belhanda'nın da yedeğe çekilmesi gündemde... Tudor bu bölgeye Ndiaye'yi kaydırmayı düşünüyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Kasımpaşa operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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