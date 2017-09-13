''Kaldırın başınızı''
Galatasaray verilen bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar toplanırken, İgor Tudor futbolcularına bir konuşma yaptı.
HIRS BASTI
Futbolcuların dünkü antrenman sırasında çok hırslı olduğu gözlenirken, Kasımpaşa karşısında beraberliği unutturacak bir galibiyet için söz verdikleri öğrenildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
''Kaldırın başınızı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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