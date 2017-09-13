Galatasaray verilen bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar toplanırken, İgor Tudor futbolcularına bir konuşma yaptı.

Alınan bir beraberlikle hemen yüzleri düşen oyuncularına "Kaldırın başınızı" diye seslenen Hırvat teknik direktör, "Bir beraberlikle hemen yüzünüz düştü. Uzun bir maratondayız. 4 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 hafta daha var. Puan kayıpları olacak. Önemli olan bu kayıpların ardından daha çok çalışıp bunları telafi etmek" sözlerini sarf etti.



HIRS BASTI

Futbolcuların dünkü antrenman sırasında çok hırslı olduğu gözlenirken, Kasımpaşa karşısında beraberliği unutturacak bir galibiyet için söz verdikleri öğrenildi.