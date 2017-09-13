Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.
Sarıkaya, 30 Haziran 2017 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 521 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 880 milyon lira olduğunu kaydetti.
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:46
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
TCelcius Hah şöyle gerçekleri bir açıklayın bakalım ulan BEŞİKTAŞIN 1.6 borcunun olduğu yerde gs nin 2.5 fb nin 4 milyar dır bu gerçekleri açıklayın
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
Maske Giderle geliri hesapladıgınız vakit 880 milyon TL borcu var demektir buna bile algı yapmaya çalışıyorsunuz ??
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
hani rivanın parasından transfer yapılmamıstı? Vaayyy anam vaayy rivanın parası bankalara yatıcak transfer ıcın 100 mılyon euro cek borc gelıncede bankalara yatıcak
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