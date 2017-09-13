 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

    Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:51
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