Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 25
Yorum
bnt adam gol atabileceği yerde oynamıyor ki sağ açık sol açık gibi orta yapıyor çünkü yapan yok. yapsa topa vuracak yok.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 20
Yorum
yavuz bence aykut hemen istifa etmeli oyun okuması sıfır anca bıyıgını aşagı sıvazlıyor hoca benim görüşüm yılmaz vuraldır feneri anca o kurtarır
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 25
Yorum
bnt fenerbahçe ye messi gelse performansı düşer hala futbolcuları tartışıyoruz kardeşim sistem yanlış sistem bunu anlamak bu kadar zormu.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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