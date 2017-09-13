Galatasaray'da Robben harekatı

İlk 4 hafta sonunda ligde zirveye yerleşen ve yeni kadrosuyla heyecan yaratan Galatasaray, şimdiden devre arası transferlerini planlamaya başladı.

Galatasaray'da transfer işlerini yürüten Sportif Direktör Cenk Ergün, yazın yaptıkları transferlerin görüşmelerine 6 ay önce başladıklarını açıklamıştı. Ergün, bu sayede yazın transferleri gerçekleştirmelerinin daha kolay olduğunu belirtmişti. Transferde formülü bulan Galatasaray, ocak dönemi için de düğmeye bastı.



1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı Kırmızılılar'ın hedefinde Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben var. Aslan, Robben'i 1+1 yıllığına renklerine bağlamak istiyor. Yönetim, bu transferin akabinde yaşanacak forma astışlarındaki patlamayla da kasayı doldurmayı hedefliyor.



Bayern Münih formasıyla 261 karşılaşmaya çıkan dünya yıldızı 131 gol atıp 88 asist yaptı. Robben'in Alman ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek.