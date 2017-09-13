Galatasaray'da Robben harekatı
Yaz transfer döneminde aldığı oyuncularla yeni bir kadro oluşturan Galatasaray'ın ocaktaki hedefinde ise Arjen Robben var
İlk 4 hafta sonunda ligde zirveye yerleşen ve yeni kadrosuyla heyecan yaratan Galatasaray, şimdiden devre arası transferlerini planlamaya başladı.
Galatasaray'da transfer işlerini yürüten Sportif Direktör Cenk Ergün, yazın yaptıkları transferlerin görüşmelerine 6 ay önce başladıklarını açıklamıştı. Ergün, bu sayede yazın transferleri gerçekleştirmelerinin daha kolay olduğunu belirtmişti. Transferde formülü bulan Galatasaray, ocak dönemi için de düğmeye bastı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı Kırmızılılar'ın hedefinde Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben var. Aslan, Robben'i 1+1 yıllığına renklerine bağlamak istiyor. Yönetim, bu transferin akabinde yaşanacak forma astışlarındaki patlamayla da kasayı doldurmayı hedefliyor.
Bayern Münih formasıyla 261 karşılaşmaya çıkan dünya yıldızı 131 gol atıp 88 asist yaptı. Robben'in Alman ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:14
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Mourinho - PlayStation atışması!
Toplam 1
Yorum
ozi her ikitarafında sözleri çok etkili kavgada söylenmezdi
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 8
Yorum
austin bu rakamlarsa eninde sonunda bu kulüp batar yaa.nasıl rivada yetmez floryada biri 5-10 yıl sonra kulübün nasıl batmayacağını anlatsın.
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Yanal: “Türk sporunun sorunları var”
Toplam 1
Yorum
burak burak sık sık sakatlanıyor diyen kaya çilingir oğlu haklı çıktı.böyle giderse fazla faydalı olamaz.
Galatasaray'da Robben harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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