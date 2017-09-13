Galatasaray günlüğü
Galatasaray, efsanesi Metin Oktay'ı bugün Kozlu'daki mezarında ölüm yıl döneme dolayısıyla anılacak. Saat 10.00'daki programa Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin de katılması bekleniyor.
FLUO İLE İMZA GÜNÜ
Galatasaray şart sponsoru Fluo ile bugün sözleşme imzalıyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki imza töreni saat 11.00'de yapılacak.
DİVAN TOPLANIYOR
Galatasaray kulübünün eylül ayı Divan Kurulu toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada Divan Kurulu toplantısının saat 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacağı bildirildi.
BU KEZ SAKİN GEÇECEK
Son yapılan Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında kılıçlar çekilmiş ve harcamalar masaya yatırılmıştı... Bugün de G.Saray'da bir Divan Kurulu daha var. Fakat bu kez toplantının daha sessiz geçmesi bekleniyor. Toplantıda, Yönetim kurulu, Riva ve Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesisler ile ilgili bilgi, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tabloları sunacak.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Galatasaray günlüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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